Почему российская армия не использует роботов-собак

Интернет заполонили ролики испытаний китайских роботов-собак. Однако в условиях СВО оправдано применение более простых систем.

Об этом в эфире «Центрального канала» заявил замком роты бригадной разведки 1-й Славянской бригады старший лейтенант Дар Шиляев с позывным «Режиссёр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Шиляев скептически оценил рекламные китайские ролики, где робособаки бегают по ступеням и перепрыгивают упавшие деревья – на СВО все равно более оправдано применение простых беспилотных тележек, которых он сравнил с автоматом Калашникова – «дешевым и надежным».

«Робособака, которую спонсоры хотели опробовать на войне, стоила больше 10 миллионов рублей. Использовать её как разведчика – возможно. Но, опять же, связь. Поставить на нее оружие – устойчивости нет», – сказал Шиляев.

Старший лейтенант подчеркнул, что дроны на гусеничном ходу намного дешевле и надёжнее.