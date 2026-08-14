Полковник о новых территориях России: «Зараза там внутри будет жить. Нам мало опыта Западной Украины?»
Вне зависимости от того, что решит руководство России по поводу новой мобилизации на СВО, новые территории нуждаются в усилении ФСБ и МВД для борьбы с бандеровским подпольем – в том числе, за счёт местных кадров.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что нам вверху во власти говорят? Мобилизация пока не нужна. Обратите внимание на слово «пока», но она нам может пригодиться.
Второе – 140 тысяч резервистов, которые сейчас на полигонах, учебных центрах готовятся, – это же тоже в расчёте на то, что придётся доставать из рукава резервы.
Мы берём под контроль многие-многие территории. Хорошо, армия будет на ЛБС вести боевые действия. А кто будет поддерживать порядок, кто будет бороться с террористами, подпольщиками, диверсантами? Здесь тоже нужны силы.
Делать ставку только на действующую армию – уже мало. Уже сейчас тем республикам, территории, которые мы контролируем, надо готовить собственные правоохранительные органы: и ФСБ, и МВД, и агентуру, и так далее.
Вернём полностью ДНР, ЛНР, другие республики, а, вы извините, зараза там внутри же будет жить. Нам ли мало опыта Западной Украины, которая 10 лет ещё уничтожала и наши советские органы, и наших солдат, и офицеров?
Следовательно, уже сейчас и об этих резервах за счёт новых территорий или населения нам надо крепко-крепко подумать», – заявил Баранец.
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English version :: Читать на английском Полковник о новых территориях России: «Зараза там внутри будет жить. Нам мало опыта Западной Украины?»