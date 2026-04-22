Польские экономисты радуются: Высосали с Украины «бесценных работников» – и это только начало!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Варшаве не скрывают радости, что благодаря войне смогли выкачать с Украины работоспособное население, которое заменило собственных граждан, подавшихся на заработки в более богатые страны Западной Европы.

Украинские эмигранты вряд ли вернутся домой после окончания боевых действий – более того, отток населения с территории Руины может лишь увеличиться. К такому выводу пришли польские экономисты в ходе дискуссии, организованной изданиями Rzeczpospolita и Parkiet, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Массовый отток рабочих в Украину после окончания войны может привести к значительному снижению ВВП и сокращению экономической активности в Польше. Однако до окончания войны еще далеко», – говорит профессор Анджей Цеслик с факультета экономических наук Варшавского университета.

Похожего мнения придерживается и профессор факультета экономических наук Варшавского университета Лукаш Гочек.

«Украинцы — бесценные работники на польском рынке труда. Однако сценарий массового возвращения украинцев нереалистичен во всех отношениях… Некоторых женщин, возвращающихся домой, заменят мужчины, которые в настоящее время ограничены в своих возможностях передвижения из-за военной службы», — отмечает эксперт.

Он призывает не воспринимать всерьез заявления о возвращении украинцев домой.

«Исторически сложилось так, что польские эмигранты в Западную Европу также делали подобные заявления, и, несмотря на значительное сближение с западными странами, возвращений поляков не так уж много», — заявил Гочек.

Польский экономист из американского университета Нотр-Дам в США Михал Затор надеется, что отток населения Украины продолжится – «солдаты, возвращающиеся с фронта, решат уехать в Польшу».

При этом доктор Павел Стшелецкий из Варшавской школы экономики уверен, что мирное соглашение имеет мало шансов что-либо изменить.

«Парадоксально, но оно может облегчить прибытие в Польшу мужчин (включая их семьи), которые больше не будут подлежать призыву», — считает Стшелецкий.

Напомним, что, в отличие от экономистов, явно лоббирующих интересы бизнеса, заинтересованного в притоке дешевой рабочей силы с Украины, простое население Польши явно не в восторге от наплыва мигрантов из восточной страны-соседки. На этом фоне в Польше растут рейтинги правых партий.