Российский полковник: США задействовали против Ирана лишь 5-10% своих возможностей

Анатолий Лапин.  
24.04.2026 14:45
  (Мск) , Москва
По оценкам Пентагона, для успешной сухопутной операции в Иране нужно задействовать группировку в 1,6 млн человек, однако у Дональда Трампа пока что нет весомого повода для полномасштабного вторжения.

Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявил полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пентагон оценил, что нужна группировка миллион 600 тысяч человек, чтобы оккупировать и разгромить Иран. Но для этого нужен веский повод, не мифические разговоры про то, что Иран делает ядерную бомбу, а конкретный повод типа 11 сентября 2001 года», – сказал Сивков.

Он уточнил, что против Ирана американцы пока задействовали «максимум 5-10% того потенциала, которым США располагают».

В этой ситуации и Москва, и Пекин должны оказывать помощь Тегерану.

«Конечно же, если Иран сейчас выстоял, американцы могут продолжать дальше подготовку к военным действиям. Но ведь в этом случае и союзники Ирана, тот же Китай должен понимать простую вещь: падёт Иран — следующим будет плохо Китаю. Поэтому поддержка Ирана со стороны Китая и России должны быть, причём очень серьёзная», – заявил Сивков.

Ранее бывший глава ЦРУ отставной генерал Дэвид Петреус заявил, что США ужесточат давление на Россию сразу же после того, как разберутся с Ираном.

