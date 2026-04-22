Россия может готовить освобождение Приднестровья по примеру Крыма, Южной Осетии и Абхазии.

Об этом на канале «Франция 24» заявил научный сотрудник нежелательного в РФ Германского фонда Маршалла Соединённых Штатов Лоренциу Плешка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российские чиновники постоянно повторяют, что в Приднестровье живёт 220 тысяч владельцев российских паспортов. Мы уже слышали такое раньше в Крыму, Южной Осетии, Абхазии. Так что это довольно изношенный инструмент. По сути, вы выдаёте паспорта, а затем заявляете, что обязаны защищать свой народ», – рассуждал Плешка.

«И я думаю, что на этот раз ситуация серьёзнее. Потому что российская Дума приняла в первом чтении закон, который официально разрешает размещение российских войск за рубежом, где бы ни находились российские граждане. Так что я бы сказал, что Шойгу не просто сотрясает воздух. Законодательная база для таких действий создаётся прямо сейчас», – добавил он.

Напомним, накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что мирное и взаимовыгодное соседство ПМР и Молдавии возможно, но «складывается впечатление, что Кишинев делает все, чтобы ни воли к воссоединению не было, ни нормальных условий для него не сложилось».