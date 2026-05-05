Россия вынесет заправки, энергетику и канализацию, будет «мама дорогая», – Арестович
В рамках летней кампании ударов по Украине, Россия сосредоточится на трех основных целях – энергетика, АЗС и, вероятно, канализация. Это приведет к катастрофическим последствиям, предсказать которые сложно.
Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович (признан террористом в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Есть три основные группы целей. Первая — это водоснабжение, например, очистные сооружения, связанные с канализацией. Если по по этому ударить, то будет ой-ой-ой… Это – одна история, медики лучше скажут, эпидемиологи. Но мы понимаем, что опасность велика — неработающая канализация в многомиллионном городе, и не в одном.
Второе — это электричество. Если будут перебои с электричеством, причём фундаментальные, промышленного масштаба, то это то же самое. Это холодильные установки, которые должны беречь продукты, холодильники в домах — тоже неясные последствия, которые сейчас предсказать трудно. И плюс электроснабжение, если его систематически класть, то это срыв зимней кампании. Уже полно тоже заявлений уполномоченных лиц, правда, негосударственных, что мы уже не успеваем войти, отремонтировать всё.
И третье — это удары, которые кажутся частными, но пока не накопился эффект. Например, сейчас «Шахеды» активно летят в заправки. В том же Харькове и так далее. В Украине, шесть тысяч заправок, если лупить туда регулярно, по десять минусовать каждую недельку, то уже там может пойти счёт на проценты, на десяток процентов и так далее», – заявил Арестович.
English version :: Читать на английском Россия вынесет заправки, энергетику и канализацию, будет «мама дорогая», – Арестович
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: