Русскоязычные вымрут сами собой – полковник ВСУ

Вадим Москаленко.  
21.04.2026 19:43
  (Мск) , Киев
Дзен, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


При нынешнем ходе «мовной» политики на Украине уже через несколько десятков лет проблема русскоязычного населения решится сама по себе.

Об этом на канале «КШДУ Media» заявил командир 429-го полка беспилотных систем «Ахиллес» полковник ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Государство Украины является свободным государством. Каждый может общаться так, как считает нужным. Но всё делопроизводство, всё государственное управление, учебный процесс должен происходить исключительно на украинском языке.

Мы достигнем того, что с течением времени, через 25, 30, 40 лет, те, кто сейчас являются русскоязычными, ну и они не могут по каким-то причинам переучиться, не надо им мешать. Они физиологически подойдут к завершению, я рассчитаю, что счастливой и здоровой жизни», – паясничал Федоренко.

«И им на смену придут те, кто знает хорошо украинский. Для кого даже в голове не будет возникать вопрос, какой язык должен быть на Украине, один или два. Они будут знать, что это язык украинский. И извечный вопрос защиты русскоязычных – он растворится сам собой», – вещал бандеровец.

