Сербский генерал Младич может скончаться за решёткой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Состояние сербского героя Ратко Младича, брошенного за решетку НАТОвцами, ухудшается.

Об этом сообщил его сын Дарко Младич. Так называемый Международный механизм уголовных судов в Гааге умышленно затягивает экспертное заключение о необходимости отпустить узника на лечение в Сербию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Ситуация катастрофически плохая, и если ничего не предпринять в ближайшее время, можно ожидать самых худших новостей. У нас до сих пор нет заключения экспертов. Независимые врачи потратили семь дней на один телефонный разговор. Мой отец болен сильнее, чем большинство тех, кого выписали из Гааги по медицинским показаниям», – сказал Дарко Младич в эфире телеканала РТРС.

Он отметил, что действия гаагских чиновников выглядят так, будто они умышленно продлевают срок заключения его отца, чтобы его не выпустили на лечение, и он умер бы в Гааге. И по мере развития событий всё идёт к такому сценарию.

Генерал Ратко Младич – кадровый офицер Югославской народной армии, с распадом страны сначала участвовал в боевых действиях на территории Хорватии против вооруженных банд местных сепаратистов, а с мая 1992 года стал начштаба Войска Республики Сербской.

В июле 1995 года взял бошнякский анклав Сребреница, из которого на протяжении нескольких лет совершались атаки исламистских банд под командованием Насера Орича на сербские села, которые изуверским образом полностью вырезались вместе со всеми жителями – всего от рук моджахедов погибло более 3,5 тысяч гражданских сербов.

Генерал эвакуировал автобусами из Сребреницы в мусульманскую зону ответственности 36 тысяч женщин и детей, впоследствии его бойцы по инициативе собственных командиров расстреляли более сотни захваченных в плен боевиков, что позволило американским политтехнологам создать на этой основе миф о «геноциде в Сребренице» и 8 тысячах убитых мусульман.

Именно за этот фейковый «геноцид» Ратко Младич был объявлен в международный розыск, схвачен в 2011 году сербскими спецслужбами во время правления режима прозападных демократов и сдан в Гаагу.

Суд над героем сербского народа шел с откровенными процессуальными нарушениями, и, несмотря на отсутствие доказательств непосредственного участия генерала в «геноциде», он был приговорен к пожизненному заключению.