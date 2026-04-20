Трамп делегировал принятие решений о ядерных ударах командирам дивизий – военкор

Максим Столяров.  
20.04.2026 21:57
  (Мск) , Москва
Понизив уровень принятия решений об ударе ТЯО, Трамп ловко снял с себя ответственность и одновременно предоставил армии серьёзный наступательный инструмент.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил военкор Олег Блохин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы применить ТЯО, это даже не надо Трампу делать. Сейчас в Соединенных Штатах уровень принятия решения понижен там чуть ли не до командира дивизии.

Он видит, что у него, например, начинается сухопутная операция, он не может взять какой-то объект, гибнут солдаты – и плевать ему вообще на мнение всего мира. Ему главное выполнить задачу и чтобы у него меньше солдат погибло.

Поэтому применить тактическую ядерку – он даже не задумается», – сказал Блохин.

«В Соединенных Штатах не просто так понизили уровень принятия решения. И тут уже даже от Трампа ничего не будет зависеть. А Трамп скажет: он считает так нужным, я его защищаю.

И тут уже все будут на стороне Трампа, потому что он защищает своего командира. И вот здесь американцы его поймут. Применил командир, применил не Трамп. А Трамп его защищает. То есть здесь Трамп будет в любой ситуации с выгодой.

Единственное, что ему могут предъявить – само начало наземной операции. Если она пройдет удачно, теоретически, ему простят все.

Если нет – будут вопросы. К нему и так уже вопросы есть из-за того, что он начал эту войну. Нашел на нее деньги, а на внутренние вопросы денег нет», – подытожил военкор.

