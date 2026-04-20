Трамп делегировал принятие решений о ядерных ударах командирам дивизий – военкор

Понизив уровень принятия решений об ударе ТЯО, Трамп ловко снял с себя ответственность и одновременно предоставил армии серьёзный наступательный инструмент.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил военкор Олег Блохин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы применить ТЯО, это даже не надо Трампу делать. Сейчас в Соединенных Штатах уровень принятия решения понижен там чуть ли не до командира дивизии. Он видит, что у него, например, начинается сухопутная операция, он не может взять какой-то объект, гибнут солдаты – и плевать ему вообще на мнение всего мира. Ему главное выполнить задачу и чтобы у него меньше солдат погибло. Поэтому применить тактическую ядерку – он даже не задумается», – сказал Блохин.