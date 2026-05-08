Трамп объявил «перемирие». На Москву летят дроны
Дональд Трамп, играющий в «посредника», но продолжающий предоставлять бандеровцам спутниковые данные для ударов по России (план ЦРУ по принуждению Кремля к «похабному миру»), объявил о трехдневном перемирии (9-11 мая) между Киевом и Москвой, а также грядущем большом обмене пленными (1000 на 1000 человек).
Диктатор Зеленский сразу же представил ситуацию так, что ВСУ были готовы бомбить Красную площадь 9 мая, если бы не согласие РФ на обмен:
«В эти дни было много обращений и сигналов относительно конфигурации завтрашнего дня в Москве в связи с нашими украинскими дальнобойными санкциями… Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой».
Тем временем, мониторинговые каналы сообщают о массовой фиксации дронов ВСУ, летящих в направлении Москвы. Даже если Киев прекратит их запуск перед парадом, начало праздничных суток пройдет под звуки работы ПВО.
Киев в последнее время демонстрировал, что больше ориентируется на Брюссель и Лондон, а потому гарантии прекращения огня от Трампа сомнительны (учитывая еще и другой его «миротворческий» опыт).
Интрига еще и в том, что Минобороны РФ ранее объявляло перемирие только на два дня – 9 и 10 мая. А Зеленский хотел остановить наступление ВС РФ в зоне СВО с 6 числа.
«Во всех трех перемириях: российском, украинском и том, что объявил Трамп, совпадет одна дата – 9 мая. Пусть будет так», – указывает тележурналист Валентин Богданов.
Российский полковник в отставке Аслан Нахушев указывает, что перемирия не решают проблему хода СВО – в последнее время количество запускаемых ВСУ дронов сравнялось с числом запускаемых ВС РФ.
«Такое впечатление, что враг где-то в начале марта этого года запустил завод, аналогичный по мощностям нашему в Алабуге. Если Киеву с Западом это удалось с дронами, кто может дать гарантию, что то же не произойдёт с теми же «Фламинго» к концу этого года? И в результате на Москву полетят уже сотни баллистических и крылатых ракет? Надо заканчивать эту войну безоговорочной победой как можно скорее. Иначе есть вероятность, что так дождёмся и ядерного оружия в Киеве», – пишет Нахушев.
