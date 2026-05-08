Дональд Трамп, играющий в «посредника», но продолжающий предоставлять бандеровцам спутниковые данные для ударов по России (план ЦРУ по принуждению Кремля к «похабному миру»), объявил о трехдневном перемирии (9-11 мая) между Киевом и Москвой, а также грядущем большом обмене пленными (1000 на 1000 человек).

Диктатор Зеленский сразу же представил ситуацию так, что ВСУ были готовы бомбить Красную площадь 9 мая, если бы не согласие РФ на обмен:

«В эти дни было много обращений и сигналов относительно конфигурации завтрашнего дня в Москве в связи с нашими украинскими дальнобойными санкциями… Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой».

Тем временем, мониторинговые каналы сообщают о массовой фиксации дронов ВСУ, летящих в направлении Москвы. Даже если Киев прекратит их запуск перед парадом, начало праздничных суток пройдет под звуки работы ПВО.

Киев в последнее время демонстрировал, что больше ориентируется на Брюссель и Лондон, а потому гарантии прекращения огня от Трампа сомнительны (учитывая еще и другой его «миротворческий» опыт).

Интрига еще и в том, что Минобороны РФ ранее объявляло перемирие только на два дня – 9 и 10 мая. А Зеленский хотел остановить наступление ВС РФ в зоне СВО с 6 числа.

«Во всех трех перемириях: российском, украинском и том, что объявил Трамп, совпадет одна дата – 9 мая. Пусть будет так», – указывает тележурналист Валентин Богданов.

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев указывает, что перемирия не решают проблему хода СВО – в последнее время количество запускаемых ВСУ дронов сравнялось с числом запускаемых ВС РФ.