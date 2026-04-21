Украинские атаки ужесточатся: Европа готовится к войне в 2030 году – Коц

Максим Столяров.  
21.04.2026 19:19
  (Мск) , Москва
Европейцы не жалеют Украину, бросая её в топку войны, чтобы как можно больше ослабить Россию к вероятному прямому военному противостоянию в 2030 году.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Опять звучат разговоры о том, что Европа готовится к войне к 30-му году. Европа сама говорит, что война может продолжиться с Украиной до 2030 г. На этой неделе начальник бельгийского Генштаба говорил: «У нас есть ещё несколько лет, благодаря крови украинцев.

2030-й станет сложным периодом для Европы, к этому времени ЕС должен иметь возможность сказать руководству РФ, что даже без защиты американцев ему (то есть нам) не выиграть войну против Европы». Как будто она нам очень нужна.

Нам эта война не нужна, но нас будут на неё провоцировать. Либо блокадой Калининграда, а удары по Усть-Луге — это в том числе удары по паромному сообщению с Калининградской областью, либо вот этими налётами через территорию Прибалтики.

И мы рано или поздно, ну, я надеюсь, начнём сбивать эти дроны над Прибалтикой, они могут это тоже расценивать как казус белли, как нападение на страну НАТО», – сказал Коц.

«Плюс Германия сообщает, что они будут в военных целях использовать автогиганты свои. Как перед Второй мировой войной, когда на «Мерседесе», на «Майбахе», на прочих немецких автозаводах начали делать военную технику и её комплектующие.

Так что тут никаких не должно быть иллюзий. Запад старается сейчас через Украину нас как можно сильнее ослабить, чтобы меньше проблем иметь к 30-му году на случай масштабного противостояния», – добавил военкор.

