В Косово жестоко избили водителя за сербские автомобильные номера

Житель села Добротин Мирослав Гуджич был атакован группой албанцев на трех машинах предположительно за то, что ехал на своём авто с сербскими номерами.

Серба настигли и избили прямо в больнице одного из сербских анклавов, где он пытался укрыться, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Албанцы, передвигавшиеся на трёх машинах, заметили Гуджича возле добротинского кладбища, и один из них начал очень резко перестраиваться. В ответ Гуджич помигал ему, давая понять, что может произойти столкновение, после чего тот обошёл его, но возле рынка в Донье Гуштерице его сзади в правый бок ударил другой автомобиль. Остановившись, чтобы оценить ущерб, серб увидел трёх молодых албанцев, которые начали что-то кричать ему.

«В тот момент я хотел продолжить свой путь, чтобы избежать конфликтной ситуации. Но машина, с которой я столкнулся у добротинского кладбища, преградила мне путь. Каким-то образом мне удалось объехать её, и я направился по улице к медицинскому центру, надеясь, что они откажутся от своих намерений. Но они продолжали следовать за мной», – вспоминает пострадавший.

Далее Гуджич забежал в больницу сербского анклава, но пятеро или шестеро албанцев кинулись за ним туда, схватили его и начали избивать, пытаясь вытащить на улицу. Когда за него вступилась женщина-врач, ударили и её. В итоге налётчики выволокли серба на улицу и принялись бить. После чего медперсонал вызвал албанскую «полицию», что подействовало на налётчиков, и они предпочли скрыться.

«Я не знаю кто они, я никого не провоцировал, но думаю, что их мотив состоял в том, что я ехал с нишскиими номерами (город Ниш, Сербия – ред.)…. Они постоянно оскорбляли мою сербскую мать, угрожали, что найдут меня где угодно…. Я никогда в жизни не видел столько ненависти и кровожадности в глазах людей», – отметил Мирослав.

После общения с «полицией» он был госпитализирован в клинико-больничный центр Приштины в изгнании с временным центром в сербском анклаве Грачаница.