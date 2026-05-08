В России началась масштабная реорганизация подразделений беспилотной авиации
Разрозненные подразделения дроноводов в российской армии собираются в специальные батальоны беспилотной авиации.
Об этом отставной американский офицер Станислав Крапивник рассказал на канале норвежского политолога Гленна Дизенна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Во время поездки в зону СВО я увидел реорганизацию российских подразделений беспилотной авиации. В России появились подразделения дронов. Украина в этом плане опередила Россию, и Россия наконец-то догоняет ее.
Когда Россия начала использовать фпв-дроны, у них разные задачи –разведка, дроны-камикадзе, дроны для бомбардировки, дроны для доставки припасов и многое другое. Так вот, в каждом батальоне, в каждой роте был свой отряд операторов дронов. То есть они были неорганизованными. Они были частью подразделений любого уровня, в которые входили. Соответственно, разный уровень подготовки, разный уровень оснащения», – сказал Крапивник.
«Сейчас их всех реорганизуют. Их вывели из всех этих подразделений и формируют из них батальоны дронов. То есть теперь они отделены от батальонов противовоздушной обороны. Так что в России и ближе к линии фронта открываются новые учебные центры. Подразделения открывают собственные учебные центры, потому что людей много и им нужно больше.
И теперь их стандартизируют. Хотя разработки продолжаются. Я был в одной из таких лабораторий, где разрабатывают или модифицируют собственные дроны. И какую бы новую идею не выдвинули украинцы, они ее разбирают на части, модифицируют и переходят к новым моделям. И все это в рамках очень профессиональной организации. И желающих вступить в нее много», – добавил он.
