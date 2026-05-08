В России началась масштабная реорганизация подразделений беспилотной авиации

Максим Столяров.  
08.05.2026 14:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 129
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Разрозненные подразделения дроноводов в российской армии собираются в специальные батальоны беспилотной авиации.

Об этом отставной американский офицер Станислав Крапивник рассказал на канале норвежского политолога Гленна Дизенна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Разрозненные подразделения дроноводов в российской армии собираются в специальные батальоны беспилотной авиации. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Во время поездки в зону СВО я увидел реорганизацию российских подразделений беспилотной авиации. В России появились подразделения дронов. Украина в этом плане опередила Россию, и Россия наконец-то догоняет ее.

Когда Россия начала использовать фпв-дроны, у них разные задачи –разведка, дроны-камикадзе, дроны для бомбардировки, дроны для доставки припасов и многое другое. Так вот, в каждом батальоне, в каждой роте был свой отряд операторов дронов. То есть они были неорганизованными. Они были частью подразделений любого уровня, в которые входили. Соответственно, разный уровень подготовки, разный уровень оснащения», – сказал Крапивник.

«Сейчас их всех реорганизуют. Их вывели из всех этих подразделений и формируют из них батальоны дронов. То есть теперь они отделены от батальонов противовоздушной обороны. Так что в России и ближе к линии фронта открываются новые учебные центры. Подразделения открывают собственные учебные центры, потому что людей много и им нужно больше.

И теперь их стандартизируют. Хотя разработки продолжаются. Я был в одной из таких лабораторий, где разрабатывают или модифицируют собственные дроны. И какую бы новую идею не выдвинули украинцы, они ее разбирают на части, модифицируют и переходят к новым моделям. И все это в рамках очень профессиональной организации. И желающих вступить в нее много», – добавил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском В России началась масштабная реорганизация подразделений беспилотной авиации

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить