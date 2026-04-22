США необходимо взять под своё шефство установление дипломатических связей Киева и Дамаска с последующей ликвидацией любого присутствия России в Сирии.

Об этом на слушаниях в Хельсинской комиссии США (нежелательная организация в РФ) заявил Аарон Зелин из Вашингтонского института ближневосточной политики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина наладила новые дипломатические отношения с Сирией, несколько недель назад Зеленский даже посетил Дамаск… На недавней встрече обсуждались вопросы, связанные с безопасностью, логистика для обеспечения безопасности торговых и морских путей, а также продовольственная безопасность в контексте поставки зерна из Украины в Сирию. Это альтернатива России. С тех пор, как две страны восстановили дипотношения, двусторонний оборот увеличился в 9 раз. Это очень важно, поскольку даже после полного вывода американских войск из Сирии на прошлой неделе, Россия сохраняет небольшое присутствие на своих базах на средиземноморском побережье в Сирии. Поэтому для американской политики в регионе это беспроигрышный вариант – ослабить влияние России и Ирана, укрепив архитектуру безопасности США в регионе. Для этого нужно подтолкнуть Сирию к тому, чтобы она попросила Россию покинуть свои базы и заменить её в качестве партнёра в сфере безопасности Украины», – рассуждал Зелин.