«В том числе Грузия» – в Вашингтоне требуют полной переориентации Закавказья на Запад

Максим Столяров.  
22.04.2026 20:40
Американский план «Путь Трампа к международному миру и процветанию» должен распространяться не только на Армению и Азербайджан, но и на Грузию.

Об этом на слушаниях в Хельсинской комиссии США (нежелательная организация в РФ) заявил старший вице-президент Американского совета по внешней политике Илан Берман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В контексте всего Южного Кавказа Администрация США сделала действительно стратегически важный шаг в августе прошлого года, когда усадила лидеров Армении и Азербайджана за один стол и добилась не только нормализации отношений… Но и одновременного создания торгового, инвестиционного и транспортно-логистического коридора, который мы называем «путь к миру и процветанию Трампа».

Необходимо предпринять дополнительные шаги для увеличения инвестиций и снятия ограничений на границах. Например, между Грузией и Азербайджаном, что позволило бы придать этому коридору большее значение в регионе.

Это важно, потому что коридор «путь к миру и процветанию Трампа» одновременно лишает преимуществ Иран и Россию, которые играют очень важную роль в геополитике региона», – рассуждал Берман.

«Сейчас мы ищем способ вывести регион из-под контроля России и Ирана – и переориентировать его на Европу и Запад. И я думаю, что эти шаги следует поощрять, в том числе в отношении Грузии», – добавил американец.

Читайте также: Грузины и армяне на форуме в Турции просились в антироссийский союз 

