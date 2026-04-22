Контроль ВС РФ над освобождённым Красноармейском (Покровск) якобы осуществляется только в виде запуска одноразовых патрулей с поднятыми флагами.

Об этом на слушаниях в Хельсинской комиссии США (нежелательная организация в РФ) заявил американский сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне надоело читать о падении Покровска, как будто там произошло что-то важное, как будто Россия захватила город. Начнём с того, что Покровск сейчас в основном представляет собой руины.

А произойдёт вот что: Россия отправит туда обречённый на гибель небольшой патруль. Они поднимут российский флаг, сфотографируют его и разошлют по всему миру. И через полчаса все они будут мертвы.

Но фотография не исчезнет, и Москва поверит, что произошло что-то позитивное. Москва распространяет пропаганду о том, что произошло что-то позитивное, и вы увидите ещё один заголовок на Западе «Покровск пал», – вещал Уайтхаус.