Поставляющая Украине крылатые ракеты и истребители Франция не испытывает русофобии – странам пора налаживать дипломатический диалог, потому что культурный обмен между народами не прекращается.

Об этом в интервью признанному в России иноагентом телеканалу «Дождь» заявил посол Франции в РФ Николя де Ривьер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во Франции и даже сегодня нет враждебности по отношению к России как к государству, как к нации, нет враждебности по отношению к российским гражданам, нет никакой враждебности по отношению к русской культуре и так далее. Если сегодня вечером вы отправитесь в Париж, то сможете услышать музыку Чайковского и увидеть пьесы Чехова, а также полюбоваться картинами художников и так далее… Культурные связи в действительности сохраняются и остаются довольно прочными, даже сейчас, и в некотором смысле это обнадёживает. Я знаю, что во Франции по-прежнему существует большой интерес к русской культуре. Это не меняется, это нерушимо. В России, где я нахожусь уже 13 или 14 месяцев, я каждый день вижу, что интерес к французской культуре по-прежнему существует. И в некотором смысле это обнадёживает и воодушевляет. Вовсе не потому, что мы хотим навязать свою культуру другим, но это означает, что существует диалог культур, что народы ведут диалог», – распинался французский дипломат.

Представитель «коалиции желающих» отправить на Украину войска также подчеркнул, что его страна хочет диалога с Россией: