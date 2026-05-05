«Воевать должны все»: в Киеве требуют запретить выезд детей за границу
Зе-власть должна запретить украинским детям выезжать за границу, потому что через несколько лет им придётся взять в руки оружие и отправиться воевать против России.
Об этом на канале «Апостроф» заявил экс-генпрокурор Украины Виктор Чумак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Решение выпускать за границу молодых людей возрастом до 18 лет – это ошибка. Потому что большинство из них просто убежали и не возвращаются. Я понимаю, что люди боятся, это война, можно быть убитым. Но если уедут все – то убитыми будут все. Мы потеряем государство, страну, близких, землю, имущество. Воевать должна вся страна», – сказал Чумак.
«Есть опыт, что когда речь шла о существовании всей страны, то женины обязательно шли служить. Как было в Израиле. С женой мы сегодня дискутировали, она сказала, что мы превращаемся в военный лагерь. И я согласен, у нас нет другого нет с таким соседом. Мы ещё лет пятьдесят будем жить под постоянным давлением войны», – добавил он.
