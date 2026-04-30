Угроза демократии – не Россия, а коррумпированные брюссельские бюрократы из Еврокомиссии.

Об этом на заседании Европарламента, где обсуждались предстоящие выборы в Армении, заявил член словацкой партии «Республика» Милан Мазурек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вам не стыдно? Как вы можете говорить о демократических процессах, свободе и честных выборах в Армении и критиковать «вмешательство России», когда нынешняя Европейская комиссия систематически уничтожает демократию и свободу слова в ЕС?! Это вы вмешиваетесь в дела других! В 2023 году в Словакии проводились свободные демократические выборы, и вы в социальных сетях решали, какие профили нужно удалить», – возмущался Мазурек.

Ведущая заседание прервала выступление.

«Я не понимаю, о чем вы, пожалуйста, поясните. Пожалуйста, повторите последнюю фразу», – перебила она.

Депутат продолжил: