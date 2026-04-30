«Враг – Брюссель, а не Россия!» – депутат от Словакии выступил с разгромной речью в Европарламенте
Угроза демократии – не Россия, а коррумпированные брюссельские бюрократы из Еврокомиссии.
Об этом на заседании Европарламента, где обсуждались предстоящие выборы в Армении, заявил член словацкой партии «Республика» Милан Мазурек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вам не стыдно? Как вы можете говорить о демократических процессах, свободе и честных выборах в Армении и критиковать «вмешательство России», когда нынешняя Европейская комиссия систематически уничтожает демократию и свободу слова в ЕС?!
Это вы вмешиваетесь в дела других! В 2023 году в Словакии проводились свободные демократические выборы, и вы в социальных сетях решали, какие профили нужно удалить», – возмущался Мазурек.
Ведущая заседание прервала выступление.
«Я не понимаю, о чем вы, пожалуйста, поясните. Пожалуйста, повторите последнюю фразу», – перебила она.
Депутат продолжил:
«Вы вмешивались в демократические процессы в Словакии, вы ограничивали возможности некоторых политиков свободно распространять информацию и лишали людей свободы, потому что они критиковали эту комиссию.
Они говорили о коррупции в Еврокомиссии, о том, что вы наводнили Европу мигрантами, разрушили промышленность и будущее наших детей. Что вы криминализируете некоторые высказывания и хотите арестовать своих политических оппонентов.
Вы не можете обвинять в этом Россию. Именно Еврокомиссия является главным виновником разрушения демократии. Вы – враг демократии и свободы. Вы главная проблема, которую нам нужно решить», – резюмировал Мазурек.
