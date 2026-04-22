ВСУшников вынудили сидеть по горло в воде – деньги на фортификации украдены

Игорь Шкапа.  
22.04.2026 20:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 325
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Местные власти на Украине используют строительство фортификаций как способ быстрого обогащения.

Об этом в беседе с журналисткой Евгенией Кутновой заявил полковник ВВС Украины в отставке Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В студии показали скандальное видео, снятое украинскими военными. На ролике можно увидеть возведенный местными властями в Харьковской области опорник ВСУ, подтопленный грунтовыми водами.

ВСУшники жалуются, что русские в пяти километрах от них, а они вынуждены стоять по грудь в воде из-за некачественного строительства.

Свитан считает, что такого рода строительством должны заниматься инженерные войска, а не местные власти.

«Почему администрации этим занимаются? Да это ж деньги! Есть возможность вывести деньги либо из своего бюджета, либо взять субвенцию из госбюджета и оприходовать эти деньги, проведя через себя, через свои счета, оплатив работу, допустим, компании, которые строили», – сказал укро-полковник.

Он говорит, что имела место ошибка с неучетом фактора грунтовых вод.

«Но почему мы к ней пришли? Потому что есть возможность спереть деньги. Вот и все», – убежден Свитан.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить