ВСУшников вынудили сидеть по горло в воде – деньги на фортификации украдены

Местные власти на Украине используют строительство фортификаций как способ быстрого обогащения.

Об этом в беседе с журналисткой Евгенией Кутновой заявил полковник ВВС Украины в отставке Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В студии показали скандальное видео, снятое украинскими военными. На ролике можно увидеть возведенный местными властями в Харьковской области опорник ВСУ, подтопленный грунтовыми водами.

ВСУшники жалуются, что русские в пяти километрах от них, а они вынуждены стоять по грудь в воде из-за некачественного строительства.

Свитан считает, что такого рода строительством должны заниматься инженерные войска, а не местные власти.

«Почему администрации этим занимаются? Да это ж деньги! Есть возможность вывести деньги либо из своего бюджета, либо взять субвенцию из госбюджета и оприходовать эти деньги, проведя через себя, через свои счета, оплатив работу, допустим, компании, которые строили», – сказал укро-полковник.

Он говорит, что имела место ошибка с неучетом фактора грунтовых вод.