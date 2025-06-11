Зеленский «напал на Венгрию», а Орбан «сошел с рельсов»: очередная перепалка Киева и Будапешта

И без того крайне прохладные на фоне проходящего сейчас в Венгрии общенационального опроса по поводу принятия Украины в ЕС, отношения Киева и Будапешта пробили новое дно после недавних заявлений Владимира Зеленского венгерскому изданию Válasz Online, когда он обвинил венгерскую разведку в агентурной работе против ВСУ на Закарпатье.

Венгерский премьер Виктор Орбан не стал лезть за словом в кар манн и ответил правителю Украины в интервью тому же интернет-порталу, который разговаривал с Зеленским

«Зеленский напал на нас, потому что венгерский народ не хочет умирать за Украину – несмотря на сочувствие к украинцам и понимание их тяжелой судьбы. Мы не хотим, чтобы наших детей, под видом венгерской армии, отправляли на украинские фронты или вообще на украинскую территорию, чтобы они возвращались оттуда в гробах. Мы также не хотим, чтобы деньги венгров шли в Украину, и не хотим, чтобы из-за помощи Украине или ее возможному членству в ЕС наши платежи за коммунальные услуги выросли в два-с половины раза», – категорично заявил Орбан.

Своему шефу вторит и глава МИД Венгрии Петер Сийярто, имея в выиду намеченные на следующй год в стране парламентские выборы, на которых впервые за долгие годы партия Орбана ФИДЕС столкнется с мощным противником во главе с бывшим соратником Орбана Петером Мадьяром – главой оппозиционной партии “Уважение и свобода” (TISZA),которого поддерживают в Киеве.

«Президент Украины хочет, чтобы в Венгрии появилось марионеточное правительство, которое будет направлять венгерские деньги в Украину. Это часть жесткой антивенгерской пропаганды. Венгрия стоит на стороне мира — она не снабжает оружием и не посылает деньги Украине. Но, похоже, это не совпадает с интересами Владимира Зеленского», – сказал он.

«2026 год станет решающим: именно выборы определят, получит ли Венгрия проукраинское марионеточное правительство или национальное правительство, настроенное держаться в стороне от войны. Выбор – за венгерским народом», – добавил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что венгерские разведывательные службы через свою агентурную сеть якобы вели сбор информации о расположении позиций ПВО и воинских частей в Закарпатье.

По его словам, в распоряжении Киева имеются дополнительные фотографии и видеозаписи встреч представителей венгерских спецслужб с их агентами, которые он готов опубликовать.

«Вопросы военного характера задавались в 2024-2025 годах. Последний обмен информацией состоялся 25 марта этого года. Почему было необходимо искать наши уязвимые места в приграничном регионе Украины и Венгрии? Почему венгры хотели получить информацию о том, где мы разместили элемент системы ПВО С-300? Они интересовались, что скажут жители Карпатского региона о присутствии венгерских миротворцев. А также о том, где дислоцируются различные наши воинские части. Для кого Венгрия собирает эту информацию? Я спросил чиновников НАТО, запрашивали ли они эту разведывательную информацию у венгров, и они ответили, что этого не делали», – заявил Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online.

Впервые информация о деятельности венгерской разведки на Украине была обнародована ещё 9 мая пресс-службой СБУ, заявившей о задержании двух агентов, которые, помимо упомянутых позиционных районов ПВО, вели сбор данных о местоположении подразделений воздушных сил Украины и о передвижении офицеров ВСУ.

В ответ на это Венгрия в тот же день выслала из страны двух сотрудников посольства Украины по объявлению в шпионаже, а через двое суток после ареста венгерских агентов последовал арест уже украинских агентов на территории Венгрии, работавших в интересах СБУ.

Зеленского поддержал украинский МИД.

«Коммуникационная линия венгерских властей, демонизирующих Украину и президента Зеленского, сошла с рельсов. Там, где нужно быть принципиальным, венгерские власти молчат. А там, где нужно искать точки соприкосновения, бросается безосновательными обвинениями , — написал сегодня в соцсети спикер МИД Украины Георгий Тихий, отреагировав на слова Орбана и Сийярто.

«Неудивительно, что в таких условиях простое обращение украинской стороны к венгерским СМИ приводит к нервным, эскалационным и просто несправедливым упрекам венгерских властей», – добавил украинский дипломат.

По его словам, «Почему-то мы не видим требований Венгрии к России согласиться на прекращение огня. Официальный Будапешт молчит по этому поводу. Или продолжает абсурдно винить Украину в нежелании мира».

Тем не менее, завершает Тихий свой спич примирительными нотками, оставляя двери для венгров открытыми: