«Американоцентричный мир заканчивается каминг-аутом Трампа» – укроэксперт

Вадим Москаленко.  
09.05.2026 16:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1754
 
Дзен, Политика, США, Украина


Пока никаких перспектив возвращения США к глобалистскому проекту нет.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока никаких перспектив возвращения США к глобалистскому проекту нет. Об этом в своём видеоблоге...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Американоцентричный мир благополучно закончился. И Дональд Трамп оказался его самым эффективным могильщиком. Не Си Цзиньпин, не Путин, а именно Трамп. Ну, когда человек с такими амбициями не является хозяином своего слова, происходит вот этот эффект TACO – Trump Always Chickens, Трамп всегда пасует. А претендовать на мировую гегемонию с таким подходом невозможно. Что мы и наблюдаем.

Кто будет пасовать? Судя по всему, пока Европейский Союз наряду с Украиной окажутся в проигрыше в ближайшие. Я не говорю, на десятилетия вперёд, но ближайшие годы будут довольно сложными и тяжёлыми. Может быть, что-то изменит приход демократов к власти в США, опять же, возвращение к глобалистскому проекту, я пока никаких перспектив к этому не вижу», – сказал Золотарёв.

«Да, Америка ослабла ещё до Трампа. Но Трампу надо было сделать такой каминг-аут, чтобы все увидели это воочию», – добавил эксперт.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Американоцентричный мир заканчивается каминг-аутом Трампа» – укроэксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить