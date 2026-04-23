Многие объекты украинской энергетики полностью уничтожены, а сохранившиеся будут разрушены в следующий отопительный сезон.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил экс-начальник ГУР МО Украины, ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов (признан террористом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За все эти годы войны наша энергетическая система понесла значительные разрушения и потери. Мы дошли до такого состояния, когда даже если прямо сейчас закончим войну, мы всё равно получим огромные проблемы.

Потому что многие объекты энергосистемы просто перестали существовать. Они разрушены.

Поэтому мы должны очень сильно торопиться с работами до осени. Но поскольку мы считаем, что боевые действия продолжатся, у нас есть время до осени», – рассуждал Буданов.