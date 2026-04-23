«Даже закончив войну сейчас, энергетику мы уже не восстановим» – террорист Буданов
Многие объекты украинской энергетики полностью уничтожены, а сохранившиеся будут разрушены в следующий отопительный сезон.
Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил экс-начальник ГУР МО Украины, ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов (признан террористом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«За все эти годы войны наша энергетическая система понесла значительные разрушения и потери. Мы дошли до такого состояния, когда даже если прямо сейчас закончим войну, мы всё равно получим огромные проблемы.
Потому что многие объекты энергосистемы просто перестали существовать. Они разрушены.
Поэтому мы должны очень сильно торопиться с работами до осени. Но поскольку мы считаем, что боевые действия продолжатся, у нас есть время до осени», – рассуждал Буданов.
«Осенью придут холода, а россияне продолжат активно наносить удары по энергетике, и мы снова придём к плохим ответам.
Поэтому сейчас все занимаются защитой и увеличением генерирующих мощностей. Это хорошая новость. Плохая новость – потери были колоссальными, и сезон всё равно будет непростым, к этому нужно готовиться», – добавил террорист.
Напомним, накануне сооснователь ОО «Антикризисный экспертный ядерный центр Украины» Ольга Кошарная заявила, что украинский рынок энергетики и коммунальных услуг настолько погряз в долгах, что ни о каком развитии или хотя бы восстановлении не может быть и речи.
