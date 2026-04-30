Польша заинтересована в слабой России и считает, что «русских надо усмирить»

Об этом в беседе с киевским антироссийским пропагандистом Дмитрием Гордоном (террорист) заявил экс-президент Польши Анджей Дуда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как украинцы, так и мы, поляки, являемся некими пешками на столе великой русской игры. Будьте осторожны, когда с ним разговариваете. Будьте осторожны, когда идете на встречу с ним. Будьте осторожны, когда вы едете в Кремль, потому что на вас натравят собаку», – говорит экс-президент.

Он утверждает (хотя даже польское расследование это опровергло), что Россия причастна к крушению самолета, в ходе которого погибло высшее руководство страны, включая президента Леха Качиньского.