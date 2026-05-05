«Двойные налоги и лишение прав» – экс-врио генпрокурора Украины о будущем уклонистов
Не желающие воевать украинцы должны быть лишены гражданских прав и платить налоги в двойном размере.
Об этом на канале «Апостроф» заявил бывший врио генпрокурора Украины Виктор Чумак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас нет проблемы ТЦК и бусификации.Проблема в том, что часть народа Украины решила, что они могут отсидеться в тылу, пока другие будут служить. Другой проблемы нет. Ведь на улицах хватают не хороших людей. Это люди, которые находятся в розыске, потому что не хотят служить.
Количество забронированных тоже нужно пересмотреть. Там, где можно заменить женщинами или пенсионерами – это должно делаться. Служить должны все. Или ты служишь, или работаешь на оборону. Поэтому я поддерживаю абсолютно любые случаи мобилизации. Люди, которых запихнули в бусик, они находились в розыске, грубо нарушали законы и Конституцию», – сказал Чумак.
«А если не хочешь служить, тогда ты должен лишиться определённых прав, или несёшь другие обязанности в двойном размере. Например, служба в органах государственной власти может быть только после службы в армии. Или если уклонист хочет вернуться из-за границы – окей. Но десять лет будешь платить налоги в двойном размере. То есть, налоги и лишение прав», – добавил он.
Напомним, накануне замкомандира полка беспилотных систем «Кракен» 3-го корпуса ВСУ Константин Немичев обещал отправлять «уклонистов» рыть окопы и ставить колючую проволоку.
