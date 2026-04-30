«Фламинго» у Азербайджана. Чем это угрожает России

В конце прошлой недели Ильхам Алиев и киевский диктатор Зеленский подписали ряд соглашений в военно-технической сфере. Президент Азербайджана заявил о возможности совместного производства с Украиной боеприпасов и разных видов вооружений.

Это может вовлечь в конфликт Южный Кавказ и даже Среднюю Азию, пишет в колонке для «ПолитНавигатора» обозреватель Айнур Курманов.

Это была показательная антироссийская демонстрация, демонстрация, что члены Организации тюркских государств (ОТГ) становятся на сторону «незалежной».

Такое сближение в военно-технической сфере вызвало законную негативную реакцию Москвы, которую озвучил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий:

«Если оружие на российскую территорию будут попадать, и оно будет совместного производства Украины и Азербайджана, значит, Азербайджан самостоятельно, добровольно и осознанно станет недружественной страной для России».

Ильхам Алиев продолжает курс на активное встраивание Азербайджана в архитектуру НАТО, что было явлено уже на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в азербайджанской Габале 27 апреля. То есть, совместное производство оружия с Киевом – есть одно из условий и часть общего плана продвижения альянса в регионе.

Сближение Киева и Баку, возможно, стало результатом участия Лондона, кровно заинтересованного во втягивании Закавказья в единый фронт против России, а через Азербайджан и всей Средней Азии с целью дестабилизации её южных рубежей.

Не зря Англия предоставляет и Киеву, и Баку свои технологии производства БПЛА и ракетной техники, а также координирует и даёт целеуказания ВСУ по поражению российских объектов нефтедобычи и логистики на Каспии. Поэтому официальное объявление о производственной кооперации двух стран даёт отличное прикрытие для объяснения факта появления у Азербайджана тех же крылатых ракет «Фламинго», являющихся копией английских.

Надо понимать, что уже два года назад было объявлено о создании единой системы ВПК ОТГ, и азербайджанские военные заводы являются составной частью общей конструкции, а, значит, это непосредственно включает в процесс производства и все другие страны – участницы «тюркской интеграции».

Это говорит о том, что Казахстан и Узбекистан также будут участвовать в этом деле, выпуском отдельных комплектующих или в сборке тех или иных видов техники и боеприпасов, что только расширит базу для производства унифицированных деталей. По сути, не только Азербайджан, а теперь и весь ВПК ОТГ будет отныне снабжать через такую кооперацию вооружением Украину.

Практически такая совместная работа по выпуску продукции по английским технологиям только ускорит процесс перевооружения и армий республик Средней Азии с переходом их на стандарты НАТО, что уже сделал в ноябре прошлого года Азербайджан. Таким образом, Баку неминуемо затаскивает в этот омут и всех остальных членов ОТГ, а, значит, проблема намного серьезнее и глубже.

К тому же Азербайджан очень важен для Лондона именно в качестве плацдарма для поражения дальних российских регионов БПЛА и крылатыми ракетами «совместного производства», а также для дальнейшей милитаризации Каспия в целях перекрытия стратегического маршрута Север – Юг с целью изоляции России от Ирана и глобального Юга.

Тройной агент Анкары, Тель-Авива и Лондона выполняет таким образом роль поджигателя, чтобы заставить потом своих союзников по ОТГ оказывать ему солидарность и втягиваться в противостояние с Россией.