Истерика киевского профессора: «Маша из мультика наш враг. Она убийца в буденовке»
Русскоязычный контент остается очень популярным на Украине, что «больно и опасно».
Об этом в ходе презентации в Минкульте Украины заявила профессор кафедры украинской культуры и философии Киевского национального университета Наталья Кривда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Он близко, он привлекателен, его очень-очень много. Это часть сознательной российской политики, которая формировалась десятилетиями, а до этого еще столетиями», – считает Кривда.
Она уверяет, что русский продукт «провоцирует самые позорные, иногда самые низкие инстинкты человеческие», а порой выглядит как легкий и ни к чему не обязывающий.
При этом она жалуется, что русского контента очень много, и все поколения украинцев склонны к его потреблению.
«Это больно и опасно не только потому, что это русский язык. Это больно и опасно, потому что на русском языке в эти видео, аудиоряды зашиты смыслы, которые враждебны», – продолжает профессор.
Особый страх у нее вызывает перевод популярного росссийого мультсериала «Маша и медведь» на украинский язык.
«И мамы, и папы спокойно включают его, думая: раз это на украинском языке, значит нормально. Да нет, там вражеский контент, там она ходит в буденовке, там она убивает, эта девочка ведет себя так, как нам бы ни хотелось, чтобы люди себя вели», – истерит Кривда.
English version :: Читать на английском Истерика киевского профессора: «Маша из мультика наш враг. Она убийца в буденовке»
