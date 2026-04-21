Европейские элиты настолько ослеплены жадностью, что потеряли чувство самосохранения, ответственности и совести.

Об этом в интервью немецкому предпринимателю Александру фон Бисмарку заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Они потеряли чувство ответственности и патриотизма. Они гонят свои страны в катастрофический провал ради сохранения своих привилегированных позиций . Буквально на убой, как они только что погнали украинцев», – сказал Караганов.

«Я помню, я встречался с вашей элитой, европейской, немецкой, в 2013 году, когда все говорили о том, что нужно вовлечь Украину в ЕС и потом в НАТО. Я выступил на очень высоком уровне, сказал: вы понимаете, что вы обрекаете сейчас украинцев на миллионы смертей. Вы просто сейчас приговариваете страну к гибели.

Я увидел, там села довольно большая группа людей, что никто из них не смотрел мне в глаза. Вы знаете этих людей. Они смотрели все в ботинки. После этого я сказал, что ребята, с вами я больше общаться не буду. И на уровне политических элит я перестал общаться с немцами, с которыми у меня были самые глубокие отношения, в том числе и с вашими элитами.

Я знал ваших канцлеров, последних трех. У меня были с ними серьезные и длинные разговоры. Я понимал, что это люди сильные, правильные, но сейчас это вырождение», – добавил он.