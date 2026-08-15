Конча-Заспа против киевлян: столицу ожидает грандиозный зимний срач

Игорь Шкапа.  
15.08.2026 23:54
  (Мск) , Киев
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Киев


Политическая грызня между офисом Зеленского и киевской мэрией Кличко не дает возможности хотя бы как-то подготовить украинскую столицу к зиме.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил экс-глава госкомпании «Укрэнерего» Владимир Кудрицкий , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политическая грызня между офисом Зеленского и киевской мэрией Кличко не дает возможности хотя бы...

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«Будем видеть в Киеве во время зимы проблемы и постоянную войну в Telegram-каналах. Вот, мол, «мэр плохой», «слишком долго не утверждали «план устойчивости»… Все это не больше, чем политический пиар и белый шум… Чтобы просто выбелиться как-то перед избирателями в условиях, когда выборов нет», – сказал экс-глава «Украэнерго».

Он не согласился с ведущим, предположившим, что депутаты Верховной рады помогут столице, поскольку сами здесь живут.

«Вы сказали, что народные депутаты здесь живут, в Киеве. Ну, кто живет в Киеве, а кто и в Конче-Заспе. Поэтому, к сожалению, не все народные депутаты и не все депутаты Киевсовета ощутят на себе жесткие последствия своего бездействия в течение прошлого и этого года», – заявил Кудрицкий.

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