Минобороны США: Нашим кибервойскам нужно право на «упреждающие» диверсии по всему миру

Максим Столяров.  
30.04.2026 22:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 57
 
Вооруженные силы, Дзен, США


Американские войска должны получить право проведения кибератак по инфраструктуре в любой точке мира.

Об этом на выступлении в Конгрессе США заявила помощница министра обороны по вопросам киберполитики Кэтрин Саттон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Кибервойна стремительно меняется. Это обусловлено растущей угрозой со стороны наших противников и стремительным развитием технологий. Первое важное изменение – наши противники перешли от шпионажа и кражи данных к подготовке к конфликту путем создания условий для дестабилизации, подрывной деятельности критически важной инфраструктуры нашей страны.

Этот стратегический переход от эксплуатации к нанесению ущерба направлен на срыв военных операций и создание хаоса в условиях кризиса или конфликта. Это серьезная и постоянная угроза национальной безопасности.

Во-вторых, искусственный интеллект многократно усиливает возможности, увеличивая скорость, масштаб и сложность этих угроз. И ускоряет весь цикл атаки, создавая новую динамику, при которой скорость атак не позволяет нам вовремя реагировать», – сказала Саттон.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, чисто оборонительной позиции нам уже недостаточно. Чтобы реализовать концепцию стратегии мира через силу, мы должны действовать решительно.

Во-первых, мы должны интегрировать кибербезопасность во все сферы деятельности…

Во-вторых, оборона должна сочетаться с упреждающим и непрерывным подрывом деятельности противника.

Предоставив нашим специалистам возможность проводить полномасштабные кибероперации, мы сможем систематически ослаблять киберпотенциал наших противников, разрушать их инфраструктуру и создавать для них проблемы», – добавила американка.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Минобороны США: Нашим кибервойскам нужно право на «упреждающие» диверсии по всему миру

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить