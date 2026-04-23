Киев не станет ни в какой форме уступать территории, которые считает своими.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил Экс-начальник ГУР МО Украины, ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов (признан террористом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас обсуждается предложение уступить Донбасс в той или иной форме. Эта красная линия остаётся у украинской переговорной команды?», – задали вопрос Буданову.

«Все реальные аспекты не могут быть разглашены до завершения переговоров, иначе какой в них смысл.

Красная линия простая и всем понятная – мы ничего не признаем. Этого не будет, кто бы что там ни пытался. Даже не пытайтесь.

Касательно Донбасса – я уверен, что мы найдём решение, которое удовлетворит, в первую очередь, нас. Потому что это наша земля, и никто не вправе ею торговать. Этого не будет», – сказал Буданов.