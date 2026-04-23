«Мы ничего признавать не собираемся» – Буданов нацелен на «силовое решение» вопроса территорий
Киев не станет ни в какой форме уступать территории, которые считает своими.
Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил Экс-начальник ГУР МО Украины, ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов (признан террористом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас обсуждается предложение уступить Донбасс в той или иной форме. Эта красная линия остаётся у украинской переговорной команды?», – задали вопрос Буданову.
«Все реальные аспекты не могут быть разглашены до завершения переговоров, иначе какой в них смысл.
Красная линия простая и всем понятная – мы ничего не признаем. Этого не будет, кто бы что там ни пытался. Даже не пытайтесь.
Касательно Донбасса – я уверен, что мы найдём решение, которое удовлетворит, в первую очередь, нас. Потому что это наша земля, и никто не вправе ею торговать. Этого не будет», – сказал Буданов.
По его мнению, Украина должна вести переговоры с позиции силы и требовать максимум.
«Что нам делать? Если мы будем слабы, то с нами вообще никто говорить не будет. Наша сила – это наше единство, стойкость и способность сражаться», – уверял глава Зе-офиса.
