Нацист Музычко грозит уехать из Одессы во Львов

После того как вся Одесса объявила махровому нацисту, профессору истории Александру Музычко, бойкот, он ушел с радаров. Закрыл соцсети и перестал приходить на работу в университет им. Мечникова (за что почему-то не был уволен). А после того как несколько командиров ВСУ пригласили его к себе в подразделения, чтобы «на деле показать любовь к Украине», перестал даже появляться на шабашах у мовных ведьм.

А тут вдруг всплыл как говно… правда, почему-то не «на подвале» ТЦК и не в учебке, а во Львове, в эфире «Першого захiдного» телеканала. Там он поведал, что значимость его для Одессы, как у Фарион для Львова» (не поспоришь — особенно в нынешнем ее состоянии), и что его затравили — «потому что я не люблю русский язык и русскоязычных вояк не уважаю».

Однако ведущего интересовало, что все-таки послужило для травли спусковым крючком (оскорбления умершего артиста Комарова). И нацист опять не сдержался:

«Главное обвинение в мой адрес — умер такой актер «Маски-шоу». Тот, что с оселедцем и бутылем самогона, вечно пьян, в шароварах — каким и следует быть украинцу в глазах русского. На украинском телевидении была масса таких пророссийских передач, которые поносили украинцев. «Ухылянты» на них и выросли. И что, я должен уважать этого бегающего с самогоном актера, третьесортного?!. Какая-то очень странная история, когда его сейчас многие провозглашают не больше, не меньше душой Одессы».

А чтобы противостоять травле, Музычко рассматривает вариант переезда — ему бы хотелось во Львов:

«Я очень часто бываю в разных городах Украины, поэтому для меня совершенно не трагедия переехать в другой город, я и так достаточно часто бываю в разных местах. Но хочу задать вопрос: от того, что таких людей в Одессе не будет, Одессе, украинской одесской среде, станет лучше? Как по мне — нет», — заключил психически больной нацист.

Ну что сказать… Есть такая песня у Ленинграда» хорошая — «Дорожная» называется. Хотя лучше бы — сразу к Фарион.