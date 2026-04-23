Нацистка Берлинская: «Путин всех сделал русскими»

Игорь Шкапа.  
23.04.2026 18:20
  (Мск) , Киев
Сегодня для жителей России русская идентичность – это главный приоритет.

Об этом в интервью каналу «Лига» заявила участница карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Айдар», один из руководителе Центра аэроразведки Мария Берлинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас Путин объединил всех в верхнеуровневую идентичность «Я – русский». И поэтому даже люди из одной семьи часто воюют по разные стороны баррикад. Есть очень много кейсов, когда, например, отец остался где-то в ЛНР или ДНР, а сын воюет здесь, или наоборот», – говорит нацистка.

Ведущий согласился, что таких случае «очень много».

«Он [Путин] поднял приоритет идентичности «Я – русский» для бурята, для какого-то жителя Кавказа и так далее, для мусульманина, для христианина, для пригожинского зека и московского мента. Он их вшил всех в одну идентичность «Я – русский». И все остальные идентичности стали менее приоритетными», – рассуждала Берлинская.

