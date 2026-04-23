Натовские генералы признали, что «учатся» у Киева убивать мирных со времён АТО

Вадим Москаленко.  
23.04.2026 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 100
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинский опыт ведения боевых действий уже более десятка лет находится в повышенном фокусе внимания со стороны стран НАТО.

Об этом говорили натовские участники Киевского форума по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Темпы принятия решений значительно увеличились, и мы работаем с украинцами с 2015 года, и нас не удивляет их успех и инновации.

Это связано с децентрализацией, очень разделённые операции, способность принимать быстрые решения на грани. На поле боя молодые лидеры способны принимать быстрые решения и выполнять немедленные военные решения, не дожидаясь, пока придут решения из центра», – сказала начальник штаба обороны Канады генерал Дженни Кариньян.

Её поддержал командующий национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспарс Пуданс.

«Мы в Латвии учимся у Украины, начиная с 2014 года – подход к правительству, широкая оборона, ответственность всех, и ваша стойкость – она начинается в семьях, в обществе. У вас есть чёткие роли и планы. На военном направлении – это долгосрочное планирование, как остановить агрессора.

И ещё что интересно: уже речь не идёт об инновациях, новых приборах на поле боя, речь идёт о понятиях, скорости введения инноваций. И именно этому мы очень хорошо учимся», – добавил латыш.

Ранее глава МИД Латвии заявлял, что НАТО должна по примеру Украины задействовать своих вассалов для ведения войн по всему миру чужими руками.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить