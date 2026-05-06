«Перемирие» Зеленского началось с убийства 5 жителей Крыма. Так где ответ бандеровцам?
Во время атаки украинских дронов на Крым в ночь со вторника на среду погибли пять жителей Джанкоя, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Волонтер Владимир Романов сообщает, что в ВСУ также нанесли удар по жилому дому и зданию ФСБ в соседнем Армянске.
Убийство крымчан совпало с обещанным Зеленским началом «режима тишины» (читай – остановка наступления ВС РФ в зоне СВО), который Киев предлагал установить ровно в полночь как условие для спокойного проведения парада в Москве.
Руководство Минобороны, как известно, пообещало удар по центру Киева в случае попыток ВСУ сорвать мероприятия 9 мая в российской столице.
Интересно, полагается ли аналогичный ответ за убийство жителей Крыма, или налеты на полуостров, как и остальные провинциальные регионы РФ превратились в рутину, и обещания «красных линий» и «Армагеддона» уже не актуальны?
«Эту мразоту надо давить, иначе с каждым днем жертв будет больше. Нам сейчас не парады нужно проводить, а давить наркомановскую гниду, выкуривать из всех щелей, иначе что мы скажем нашим дедам и прадедам? Сколько надо ещё красных линий? Сколько надо ещё смертей наших людей», – пишет крымский блогер Александр Горный.
