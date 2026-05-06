Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Во время атаки украинских дронов на Крым в ночь со вторника на среду погибли пять жителей Джанкоя, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Волонтер Владимир Романов сообщает, что в ВСУ также нанесли удар по жилому дому и зданию ФСБ в соседнем Армянске.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Убийство крымчан совпало с обещанным Зеленским началом «режима тишины» (читай – остановка наступления ВС РФ в зоне СВО), который Киев предлагал установить ровно в полночь как условие для спокойного проведения парада в Москве.

Руководство Минобороны, как известно, пообещало удар по центру Киева в случае попыток ВСУ сорвать мероприятия 9 мая в российской столице.

Интересно, полагается ли аналогичный ответ за убийство жителей Крыма, или налеты на полуостров, как и остальные провинциальные регионы РФ превратились в рутину, и обещания «красных линий» и «Армагеддона» уже не актуальны?