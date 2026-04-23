«По аналогу царской империи» – Басурин о замполитах и идеологии

В вопросе восстановления роли замполитов в армии нужно использовать лучший опыт и имперского, и советского периодов.

Об этом на канале Международного «Клуба народного единства» заявил военный эксперт, экс-спикер армии ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как прийти к тому, чтобы замполиты имели точно такой же функционал, а главное – результативность, как это было в Советской Армии? Понятно, мы говорим без идеологии. Получается, идеология нужна?», – спросил депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв.

« Идеология нужна. Мы же убедились, без идеологии, в хорошем смысле, не может развиваться общество. Ты тогда превращаешься в какое-то стадо потребления, и тобой можно управлять как хочешь. А если ты считаешь, что ты великая нация, то нужна идеология или хотя бы путь, по которому ты должен идти . У нас нет идеологии, но у нас есть путь, по которому мы можем пойти, и замполитский корпус может по этому принципу жить», – отметил он .

«Это справедливость, свобода, совесть – и у нас будет всегда результат. Это востребовано как в обществе, так и в армии, в частности. Ту систему единоначальную, которая была партийная – да, это очень сложно сделать.

Но здесь можно сделать какой-то аналог царской империи. Тогда же партии не было, тогда было за власть. Вот, эти люди должны сделать за власть, и принадлежность к партии тогда размывается.

Он тогда выполняет функцию, что сохранение государства и власти – это самое главное, вот и всё», – ответил Басурин.