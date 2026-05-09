Провокаций не было – парад Победы в Москве прошел штатно
В Москве, несмотря на напряженную обстановку последних дней, попытки атаковать тыловые регионы и федеральный центр со стороны ВСУ, состоялся парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в этом году парад прошел в усеченном варианте – без военной техники. Впервые участникам парада показали видео с работой группировок войск в зоне СВО. Командовал парадом впервые главком Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Участие в мероприятии в этом году приняли 11 иностранных лидеров, военные атташе, которых, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «специально никто не приглашал». До парада президент Белоруссии, который в параде сидел рядом со своим сыном Николаем и российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что этот парад показал «кто есть кто», имея в виду приехавших глав иностранных государств.
Путин в своей речи подчеркнул, что советский солдат освободил страны Европы, сдавшиеся гитлеровцам, а сегодня российские воины в зоне СВО противостоят врагу, которого поддерживает весь НАТО.
«Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, её подлинной истории, истинных героях, для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа.
То, что именно он внёс решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир. Положил конец тотальному беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед Гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников её преступлений… Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. Несмотря на это, наши герои идут вперед».
Примечательны на этом фоне слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Сегодня 9 мая. Вы знаете, что это за день. Это День Европы, – заявила немка.
Президент США Дональд Трамп в комментарии журналистам заявил, что спокойная обстановка в Москве – это результат его инициативы и отверг тезис о том, что организовать перемирие его попросил Владимир Путин.
«Я спросил, и президент Путин согласился, президент Зеленский согласился, оба без колебаний. И у нас есть небольшой период времени, когда они не будут убивать людей, это очень хорошо. И они также согласились вернуть по тысяче пленных с каждой стороны», – заявил Трамп, добавив, что хотел бы, чтобы перемирие продлилось.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что пока этот вопрос не обсуждался.
Примечательно, что сразу же после завершения парада в Москве в ДНР была объявлена ракетная опасность.
Читайте также: Нынешние элиты Евросоюза – сплошь потомки отборных нацистов – ученый.
English version :: Читать на английском Провокаций не было – парад Победы в Москве прошел штатно
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: