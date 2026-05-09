В Москве, несмотря на напряженную обстановку последних дней, попытки атаковать тыловые регионы и федеральный центр со стороны ВСУ, состоялся парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в этом году парад прошел в усеченном варианте – без военной техники. Впервые участникам парада показали видео с работой группировок войск в зоне СВО. Командовал парадом впервые главком Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Участие в мероприятии в этом году приняли 11 иностранных лидеров, военные атташе, которых, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «специально никто не приглашал». До парада президент Белоруссии, который в параде сидел рядом со своим сыном Николаем и российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что этот парад показал «кто есть кто», имея в виду приехавших глав иностранных государств.

Путин в своей речи подчеркнул, что советский солдат освободил страны Европы, сдавшиеся гитлеровцам, а сегодня российские воины в зоне СВО противостоят врагу, которого поддерживает весь НАТО.

«Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, её подлинной истории, истинных героях, для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внёс решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир. Положил конец тотальному беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед Гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников её преступлений… Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. Несмотря на это, наши герои идут вперед».

Примечательны на этом фоне слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Сегодня 9 мая. Вы знаете, что это за день. Это День Европы, – заявила немка.

Президент США Дональд Трамп в комментарии журналистам заявил, что спокойная обстановка в Москве – это результат его инициативы и отверг тезис о том, что организовать перемирие его попросил Владимир Путин.

«Я спросил, и президент Путин согласился, президент Зеленский согласился, оба без колебаний. И у нас есть небольшой период времени, когда они не будут убивать людей, это очень хорошо. И они также согласились вернуть по тысяче пленных с каждой стороны», – заявил Трамп, добавив, что хотел бы, чтобы перемирие продлилось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что пока этот вопрос не обсуждался.

Примечательно, что сразу же после завершения парада в Москве в ДНР была объявлена ракетная опасность.