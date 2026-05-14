Рада потребовала от парламентов всего мира собрать «антироссийский трибунал» по Крыму
Верховная рада приняла обращение ко всем парламентам мира с требованием признать переселение крымскотатарского народа в 1944 году «актом геноцида».
Такое решение было единогласно принято на заседании украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Назначенная по указу украинского главклоуна «представитель президента Украины в Крыму» депутат-экстремистка Тамила Ташева пояснила, что цель постановления – очернить Россию и дать Западу повод для новых санкций.
«18 мая 1944 года коммунистический тоталитарный режим совершил одно из самых тяжких преступлений – депортацию коренного крымскотатарского народа. Это преступление стало одним из этапов геноцида, за несколько дней с полуострова было насильственно вывезено более 200 тысяч человек. Целые семьи лишили дома, родины, права говорить на родном языке и права жить на собственной земле.
Вслед за депортацией пришла попытка уничтожить саму память. В 1944 и 1948 годах советская власть массово переименовала города и села, уничтожая историческую топонимику. Это стирание идентичности.
Сегодня РФ продолжает колониальную политику в Крыму.
Цель этого постановления – консолидация международных усилий для признания этого преступления актом геноцида и усиления международного реагирования на нарушения РФ прав и свобод человека», – сказала Ташева.
«Текст обращения содержит важные призывы относительно поддержки политики непризнания противоправной попытки аннексии Крыма, и начала работы специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Реализация постановления не требует выделения дополнительных средств из бюджета», – добавил депутат от правящей партии Александр Мережко.
В ходе дискуссии ни один из депутатов не осудил постановление и не проголосовал против. В результате постановление было принято единогласно 272 голосами и вскоре отправится по парламентам разных стран мира.
