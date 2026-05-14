Рада потребовала от парламентов всего мира собрать «антироссийский трибунал» по Крыму

Вадим Москаленко.  
14.05.2026 23:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 209
 
Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Верховная рада приняла обращение ко всем парламентам мира с требованием признать переселение крымскотатарского народа в 1944 году «актом геноцида».

Такое решение было единогласно принято на заседании украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада приняла обращение ко всем парламентам мира с требованием признать переселение крымскотатарского народа...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Назначенная по указу украинского главклоуна «представитель президента Украины в Крыму» депутат-экстремистка Тамила Ташева пояснила, что цель постановления – очернить Россию и дать Западу повод для новых санкций.

«18 мая 1944 года коммунистический тоталитарный режим совершил одно из самых тяжких преступлений – депортацию коренного крымскотатарского народа. Это преступление стало одним из этапов геноцида, за несколько дней с полуострова было насильственно вывезено более 200 тысяч человек. Целые семьи лишили дома, родины, права говорить на родном языке и права жить на собственной земле.

Вслед за депортацией пришла попытка уничтожить саму память. В 1944 и 1948 годах советская власть массово переименовала города и села, уничтожая историческую топонимику. Это стирание идентичности.

Сегодня РФ продолжает колониальную политику в Крыму.

Цель этого постановления – консолидация международных усилий для признания этого преступления актом геноцида и усиления международного реагирования на нарушения РФ прав и свобод человека», – сказала Ташева.

«Текст обращения содержит важные призывы относительно поддержки политики непризнания противоправной попытки аннексии Крыма, и начала работы специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Реализация постановления не требует выделения дополнительных средств из бюджета», – добавил депутат от правящей партии Александр Мережко.

В ходе дискуссии ни один из депутатов не осудил постановление и не проголосовал против. В результате постановление было принято единогласно 272 голосами и вскоре отправится по парламентам разных стран мира.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Рада потребовала от парламентов всего мира собрать «антироссийский трибунал» по Крыму

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить