Верховная рада приняла обращение ко всем парламентам мира с требованием признать переселение крымскотатарского народа в 1944 году «актом геноцида».

Такое решение было единогласно принято на заседании украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Назначенная по указу украинского главклоуна «представитель президента Украины в Крыму» депутат-экстремистка Тамила Ташева пояснила, что цель постановления – очернить Россию и дать Западу повод для новых санкций.

«18 мая 1944 года коммунистический тоталитарный режим совершил одно из самых тяжких преступлений – депортацию коренного крымскотатарского народа. Это преступление стало одним из этапов геноцида, за несколько дней с полуострова было насильственно вывезено более 200 тысяч человек. Целые семьи лишили дома, родины, права говорить на родном языке и права жить на собственной земле.

Вслед за депортацией пришла попытка уничтожить саму память. В 1944 и 1948 годах советская власть массово переименовала города и села, уничтожая историческую топонимику. Это стирание идентичности.

Сегодня РФ продолжает колониальную политику в Крыму.

Цель этого постановления – консолидация международных усилий для признания этого преступления актом геноцида и усиления международного реагирования на нарушения РФ прав и свобод человека», – сказала Ташева.