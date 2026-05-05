«России есть куда крутить, а у нас скоро сорвёт резьбу»: опасения офицера ВСУ

Вадим Москаленко.  
05.05.2026 19:25
У Украины нет запаса прочности для противостоянии России в войне на истощение, но киевскому диктатору Владимиру Зеленскому на это наплевать.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР и войны с Россией Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война на истощение Украиной сейчас проигрывается. И у Путина есть ещё куда гайки крутить и к мобилизации насильственной они ещё не приступали. А у нас я боюсь, что ещё один виточек – и резьбу сорвёт. Но Зеленский, по-моему, это не очень сильно понимает, а может, понимает, но не видит для себя другого выхода, чем продолжать. Потому что окончание этой войны приведёт его с высокой вероятностью на скамью подсудимых, а ему этого не очень хочется», – сказал «Грин».

«Поэтому он любыми путями пытается эту историю продолжить своей непримиримой риторикой. Даже вопрос не в том, уйдём мы с Донбасса или не уйдём. Вопрос в риторике, которую наш президент демонстрирует, и тем самым показывает, что он вообще не настроен заканчивать. Когда ищут компромисс, по крайней мере, ведут себя по-другому, а не так, как Зеленский», – добавил бывший ВСУшник.

