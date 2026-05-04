Дудкин: Если бы Киев хотел заморозки войны – зачем так лютует ТЦК?

Максим Столяров.  
04.05.2026 21:46
  (Мск) , Москва
Пока совершенно очевидно, что ни одна из сторон украинского конфликта не заинтересована в остановке боевых действий по существующей линии соприкосновения.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Даже если вы хотите в Киеве заканчивать, как говорят, а зачем вам ТЦК? Бог с ним, стоим где стоим, допускаю, хотя, на это Россия не согласится, но как вариант. А зачем вам ТЦК? Если у вас на сегодня, по некоторым данным, 800-тысячная армия, куда вам ещё дальше? И та – голодная, раздетая, разутая, нищенское существование влачит эта армия, до конца неукомплектованная. Потому что на Восточном направлении стягивать всё, что есть, нет смысла, потому как существует ещё опасный Юг и опасный Север. Так кто хочет заканчивать и как?» – вопрошал Дудкин.

«Этот тезис я отметаю. Зеленскому заканчивать нет смысла, потому что это его питательная среда. А российская сторона привержена тому, чтобы сокрушить нацистский режим на Украине. Независимо от того, какая её часть будет поглощена, и будет ли Украина Украинским федеральным округом России», – добавил политолог.

