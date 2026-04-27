Нацист Дикий требует разрешить ТЦКшникам открывать огонь на поражение по толпам «ухилянтов»
Уклонисты уже сами сбиваются в «банды», чтобы нападать на людоловов ТЦК, проводящих насильственную мобилизацию на Украине.
Об этом на канале «Новинарня» заявил экс-командир роты запрещенного в РФ подразделения «Айдар» нацист Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«МВД дало цифру – 602 нападения на ТЦК, пока меньше 10 смертельных с начала полномасштабки… Русским удалось открыть этот внутренний фронт, где украинцы по паспорту нападают на украинских военнослужащих.
И логично, что им это удалось, учитывая, что наше государство, во-первых, сделало армию крайней во всём, что касается мобилизации, взвалило на армию функции, которые она не должна выполнять, все отморозились, всё скинули на ТЦКшников, которые вообще не должны бы были контактировать с населением, они этому не обучены.
Их сделали крайними, потому что ТЦКшники, военнослужащие понимают, что без мобилизации мы проиграем нафиг эту войну.
И поэтому они на свой страх и риск начали мобилизовывать людей, как умели. На них натравили «ухилянтов». И после стадии, когда «ухилянт», как тварь дрожащая сидит дома и боится выйти в магазин, будет стадия, когда их начнут группировать в банды, давать им вожаков.
Мы об этом говорили два-три года назад. Это в результате произошло», – вещал Дикий.
По его мнению, ТЦКшникам надо разрешить огонь на поражение.
«Если ТЦКшникам будет дан приказ раздать оружие и применять это оружие при нападениях на поражение... И будет дана гарантия, что им не надо будет после этого сидеть годами в тюрьме и доказывать, что у них не было другого выхода.
Потому что сейчас ситуация такая, что ТЦКшники знают, что правоохранительная система против них, а не в их защиту. Так вот, если дать такую возможность, будет буквально один-два инцидента, где нападающих пристрелят, – и поверь, как рукой снимет», – считает бывший каратель.
English version :: Читать на английском
