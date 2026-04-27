В Киеве ужаснулись: «Люди предпочитают перерезать горло ТЦКашнику, чем идти в армию»

Украинцы готовы идти на откровенное нарушение закона, лишь бы избежать отправки на фронт.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов.

Эксперт говорит, что в ТЦК городят «бред на бреде», когда пытаются оправдать действия своих сотрудников при мобилизации.

«Пару дней назад была новость: парень, которого запаковали, в автобусе двум ТЦКшникам перерезал горло, потом ещё каким-то ключом гаечным хлопнул третьего. И этот Рэмбо вырвался из бусика и потом куда-то побежал. Ему, наверное, сейчас светит какая-то большая статья. На поверхности лежит вопрос: почему такого человека с явно выраженными спецназовскими скиллами… Наверное, не каждый человек может взять и так решительно [пойти] против группы специально обученных людей. Мало того – не сломался, сопротивляется, вывел значительную часть этой группы из строя и сумел вырваться», – удивляется Романенко.

Он обращает внимание, что человек предпочел пойти на явное нарушение закона, хотя не исключает, что изначально к нему могли применяться противоправные меры.