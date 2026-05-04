Брюссель больше не верит Украине и решил отрезать Зе-режим от прямого доступа к евроденьгам

Евросоюз осознал, что выделять напрямую 90-миллиардный кредит Украине – это путь в никуда.

Об этом заявил киевский экономист и финансовый аналитик, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт говорит, что все эти годы в Европе пытались понять, где могут быть точки роста украинской экономики и напрасно ждали, что в Киеве презентуют такую программу, а не фантастические проекты, которые привозили с Украины на международные конференции, где фигурировали «абсолютно какие-то космические фантазийные программы на 500-600 миллиардов долларов».

Поэтому в Брюсселе решили выделять деньги компаниям, которые будут интегрированы в какие-то проекты восстановления или ВПК, и уже сами европейцы будут решать, стоит или нет выделять этим компаниями средства.

По словам экономиста, в ЕС поняли, что «нельзя постоянно жить от транша к траншу».

«Тогда формируется так называемая траншевая модель экономики. Это как искусственная почка, когда постоянно организм человека находится на диализе. Если его отключить от искусственной почки, человек умрет. Так же экономика. Внешнее финансирование превращается в аппарат искусственного диализа, искусственной почки. А европейцы понимают, что этот аппарат достаточно ценен для них, его функционирование дорогостоящее для европейцев», – говорит эксперт.

Он добавил, что еврокредит в 90 долларов выглядит значительно, но «в действительности средств будет не так много».

«В качестве бюджетной поддержки все эти деньги разойдутся на несколько основных программ. Фактически эти 90 миллиардов, как я уже говорил, это пассив, а актив — это соответствующие программы», – подчеркнул Кущ.

Он предупредил, что будут установлены серьезные фильтры, а использование этих средств будет существенно контролироваться.