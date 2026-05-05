Русские готовят штурм Сум и наступление из Белоруссии – Дудкин

Максим Столяров.  
05.05.2026 18:19
  (Мск) , Москва
Российское командование может начать готовить наступление с двух сторон для того, чтобы распылить украинские силы.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня в Сумах граждане Украины массово покидают город, и в основной своей массе бегут в Харьков, потому как там линия обороны покрепче. [Харьков же ближе к границе] – не знаю, говорят, в Харьков больше выдвигаются. А сумская линия обороны практически отсутствует. И перерезание логистики в Сумской области для этого города говорит о том, что его будут брать. По логике войны это нормально, и это направление наиболее короткое к Киеву.

Ходят также непроверенные, но ходят слухи о том, что группировка российских войск в Белоруссии в тот момент, когда решится вопрос с Харьковом, с Сумами, перейдёт в наступление с севера на Украину. Опять же, это неподтверждённые слухи, но логика войны, логика действий РФ говорит о том, что это логично, и так может быть – начинать наступление с двух сторон для того, чтобы распылить украинские силы», – сказал Дудкин.

