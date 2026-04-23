«Русские внедрили беспилотные подразделения на всех уровнях. Наши потери растут» – укро-военкор 

Российская армия кардинально изменила подход к беспилотным системам, что сразу же отразилось на фронте не в лучшую для ВСУ сторону.

Об этом в эфире своего видеоблога завил киевский военный пропагандист Юрий Бутусов, ныне офицер бригады «Хартия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что делает сейчас врага опасным? Это большое количество БПЛА», – сказал Бутусов.

Далее он начал повторять пропагандистские штампы о ВС РФ – якобы те несут от дронов потери, в разы превышающие украинские.

«Но, друзья, нужно отметить, что, как ни печально, все-таки проблема в том, что и враг наращивает БПЛА. Враг сейчас разворачивает и увеличивает численность войск беспилотных систем. Русские разворачивают штатные подразделения БПЛА на всех уровнях, чего раньше у них не было. Были внештатные подразделения со значительно худшей организацией. Теперь враг разворачивает новые бригады, полки, батальоны войск беспилотных систем на всех уровнях военной иерархии: армия, фронт, округ, дивизия, полк, бригада. И, к сожалению, приоритетом у врага является поражение наших бойцов. Поэтому потери возрастают от БПЛА не только у врага, но и у нас», – признал пропагандист.

По его словам ВСУ испытывают серьезные потери с мобилизацией на фоне того, что русских возможностей для пополнения значительно больше, и они имеют пятикратное преимущество.