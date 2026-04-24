Западным производителям оружия нужно думать не о заработках, а о том, как помочь Украине, даже если это будет экономически невыгодно.

Об этом в ходе форума оборонных технологий заявил замкомандира корпуса «Азов» (запрещен в РФ) полковник Никита Надточий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы раньше как бригада, потом корпус сталкивались с людьми, которые хотели по факту просто нажиться. Они нам пытались впихнуть какой-то свой товар, который стоил достаточно больших средств, продавали нам его как офигенную картинку, как работающий элемент. Но потом, когда мы проводили тесты, мы понимали, что это все можно сделать гораздо дешевле, и оно будет иметь гораздо большую эффективность», – сказал Надточий.

Он призвал европейские компании не думать о прибыли, а поставлять свою продукцию Украине как можно дешевле. В качестве аргументации нацист стал пугать Россией, мол, она «не остановится на Украине», а якобы «хочет владеть всем миром».

«Поэтому вам нужно не думать сейчас, как заработать больше и как продать свой продукт, чтобы иметь какой-нибудь профит. Вам нужно понимать, что вы это делаете не только для нас, как для государства, для Украины, которая на данный момент уже в состоянии войны, а и для себя, в том числе для Европы», – сказал замкомандира «Азова».

По его словам, европейцам уже сегодня надо готовить свое население к войне, чтобы они не уклонялись от службы в армии, как это происходит на Украине.