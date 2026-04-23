Бывшая российская актриса а ныне иноагент Чулпан Хаматова выучила латышский язык ради роли в театре.

Об этом она заявила в интервью украинскому пропагандисту, приговоренному Россией к 14-ти годам заключения иноагенту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Хаматова, которая до сих пор носит статус народной артистки России, призналась в любви ко всему латышскому.

«Появилось предложение в другом театре, в «Дайлес», театре, был объявлен как кастинг, режиссёр из Голландии делала кастинг на главную роль в спектакле «Веди свой плуг по костям мертвецов». То же самое сейчас играет Лия Ахеджакова (еще одна предавшая Россию артистка-иноагент, – Ред.) на русском языке. Я играю эту же роль на латышском языке. Мы долго созванивались с Лией, долго жаловались.

Я говорила: «Вот такая книжка хорошая, а чё-то инсценировка не клеится». Она говорит: «А я вот тоже репетирую спектакль, и книжка прекрасная, а вот что-то», потом следующий звонок, она говорит: «И вот, ну, нобелевский лауреат».

А я говорю: «Да вы что, Лиячка? И у нас тоже нобелевский лауреат». Где-то к пятому звонку до нас дошло, что это одна и та же книжка, и мы играем и репетируем одну и ту же героиню.

И как бы она в одной инсценировке на русском языке, с одним режиссёром, а я в другой инсценировке на латышском языке, с другим режиссёром. Да, я очень горжусь, потому что в этом году мы получили приз как лучший спектакль года Латвии. Это, конечно, отдельное счастье», – заявила Хаматова.