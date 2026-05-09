Украина сама не сможет содержать даже 200-тысячную армию – Золотарёв

Если конфликт на Украине закончится в этом году, то демилитаризации не выйдет, однако и европейцы не смогут содержать огромную украинскую армию, о которой мечтает Киев.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На каких условиях наиболее вероятно закончится российско-украинский конфликт? Если в этом году, то с фиксацией потери территории Донбасса, Южного Причерноморья. Понятно, что будут, как это в темниках рассказывают, что денацификация проводится на поле боя. Понятно, что никакой реальной демилитаризации не будет. Другое дело то, что и содержать 600-тысячную армию нынешняя Европа не сможет при всём желании, как бы там европейские ястребы и как бы Зеленский ни мечтал. Это если дурень думкой богатеет. У Украины нет потенции, и у европейских стран нет финансовой возможности содержать такую армию. То, что даже и если посмотреть на бюджет, на внешнеторговый баланс, Украина не потянет даже 200-тысячную армию», – сказал Золотарёв.