Укро-нацисты жалуются на проблемы с закупками оптоволокна у Китая

Вадим Москаленко.  
08.05.2026 23:00
  (Мск) , Киев
Киев начал ощущать проблемы – как в приобретении оптоволокна, так и в целом в логистике с закупками в Китае деталей для дронов.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова») Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это в действительности достаточно серьёзная проблема для нас. И на сегодняшний день, например, в оптоволокне мы столкнулись с тем, что – а оно тоже в Китае производилось всё, и сейчас есть проблемы с закупками. Тем более, с большими закупками.

Да, там пытаются диверсификацию сейчас хоть какую-то провести, но всё равно Китай на сегодняшний день является наибольшим производителем вот таких простых технологичных вещей», – пожаловался Жорин.

«Да, у него не нужно покупать весь дрон, мы его сами соберём, но компоненты на него, к сожалению, всё равно много в чём мы вынуждены покупать – через абсолютно сложные логистические схемы, как оно оттуда перевозится», – добавил нацист.

