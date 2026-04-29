Укро-полковник: На Славянском направлении ситуация для нас продолжает ухудшаться

Игорь Шкапа.  
29.04.2026 23:56
  (Мск) , Киев
Российская армия приближается к началу широкомасштабной операции по взятию под свой контроль Славянско-Краматорской агломерации.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление Константин Машовец», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Славянском направлении в полосе 3-й армии [ВС РФ], это уже группировка войск «Юг», ситуация продолжает ухудшаться для ВСУ. Противник уже малыми пехотными группами проявился в Рай-Александровке, уже в открытом доступе есть материалы видео, как бои идут.

Это тем более опасно, что ряд позиций продолжаем удерживать восточнее этого населённого пункта. По сути, противник выходит на основные пути подвоза и снабжения этих подразделений. Их придётся или отводить непосредственно в район Рай-Александровки или пробиваться на север», – сказал Машовец.

По его словам, русские, «упорно действуя методом инфильтрации, проникновения», пробиваются на рубеж Николаевка-Никаноровка.

«То есть фактически выйти на господствующие высоты, чтобы взять под фактический контроль артиллерии район Славянска, создать условия для начала наступательной операции широкомасштабной на этом направлении», – заявил Машовец.

